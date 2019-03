Osman Güder Müjdeyi Verdi

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, "Derme Deresi'nin Eski Malatya'ya uzanan kısmında gerçekleştirileceğimiz Rekreasyon Projemiz ile Derme Deresini gün yüzüne çıkararak Battalgaz'miz için yeni bir cazibe merkezine dönüştüreceğiz" dedi.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Güder, Kışla Caddesi, Tüccar Pazarı, İnönü Caddesi ve Söğütlü Cami civarındaki esnafları ziyaret etti. AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder daha sonra Battalgazi Hilaltepe'de düzenlenen toplantıda vatandaşlarla bir araya geldi. Güder, burada yaptığı konuşmada, "31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri hem ilimiz hem de ülkemiz açısından çok büyük önem taşıyor. Bazılarına fırsat vermeyelim. Gerek içeride gerekse de dışarıdaki Türkiye'nin düşmanları, ağızlarını açmış bekliyorlar. Her seçimde söyle oldu. 'AK Parti acaba bu seçimde yenilgiye uğrar mı?' diye bekliyorlar. Ben inanıyorum ki Battalgazi'miz onların hevesleri kursaklarında bırakacak" ifadelerini kullandı.



AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder ardından Cirikpınar, İskender ve Halfettin Mahalleleri'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle toplantısında 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimin önemine değinen Güder, "Biz, milletimize hizmet etmek için bu yola çıktık. Battalgazi'mizi daha ileri noktalara taşımak için göreve talip olduk. Battalgazi destanını yeniden 31 Mart'ta hep birlikte yazacağız" dedi. Yeni dönemde yapmayı planladıkları bazı projeleriyle ilgili de bilgi veren Güder, şunları söyledi:



"İsmi Malatya ile özdeşleşmiş ve türkülere konu olmuş Derme Deresi'nin Eski Malatya'ya uzanan kısmında gerçekleştirileceğimiz Rekreasyon Projemiz ile Derme Deresini gün yüzüne çıkararak Battalgaz'miz için yeni bir cazibe merkezine dönüştüreceğiz. Battalgazi'mize, birçok sosyal ve sportif etkinliğin yapılabileceği, bölgesel ve ulusal sportif müsabakalara ev sahipliği yapabilecek bir spor salonu kazandıracağız. Gençlerimizin sağlıklı gelişmelerine ve kötü alışkanlıklardan uzak durabilmelerine olanak sağlamakla birlikte profesyonel spor kulüplerine nitelikli sporcu yetiştiren amatör spor kulüplerimize sahip çıkacağız. Çocuklarımızın duyularını harekete geçirmek, bilime olan merak ve ilgilerini arttırmak ve teorik bilgilerini uygulayarak pekiştirmek, eğlenirken öğretmek ve eşsiz tecrübelerle gelişimlerine katkı sunmak için bilim, park, planetaryum projemizi hayata geçireceğiz. Çocuklarımızın rüyalarını süsleyen, her biri efsaneleşmiş masal, destan ve çizgi film kahramanlarının figürlerinin olacağı parkımızı çocuklarımız çok sevecek."



AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder daha sonra AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ile birlikte Orduzu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.



Güder, buradaki konuşmasında, "Orduzu'ya vefa borcumuz var. AK Parti'ye bugüne kadar büyük destek verdiniz. Bizimde sizlere vefa borcumuz var. Sizlere ve bu topraklara olan vefa borcumuzu en güzel şekilde ödemeye çalışacağız. Orduzu'yu iyi tanıyoruz, Hanımınçiftliği'ni iyi biliyoruz. Battalgazi'mizin 102 mahallesini çok ama çok iyi biliyoruz. Biz, hizmet sevdasıyla yola çıktık. İşimiz hizmet, gücümüz millet. Gücümüzün milleten aldık, inşallah aldığımız bu gücü Orduzululara hizmet olarak yansıtacağız" dedi.



AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise 31 Mart seçimlerinin Türkiye için tarihi bir seçim olduğunu ifade ederek, "Her seçimin kendi konjonktüründe bir önemi var ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ilk yerel seçime gidiyoruz. Vereceğiniz her bir oy, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na ve Türkiye'nin geleceğine olacak" diye konuştu. - MALATYA

