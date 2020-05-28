Osman Hamdi Bey eserlerinin araştırma ve konservasyon çalışmaları Google Arts'ta - Son Dakika

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) Resim Koleksiyonu'nda bulunan, Osman Hamdi Bey'e ait 6 tablonun bilimsel araştırma ve konservasyon çalışmalarının süreçleri ve bulguları Google Arts & Culture platformuna taşındı.

Bank of America Merrill Lynch'in uluslararası "Sanatı Koruma Projesi" kapsamında 2016'da başlatılan "Osman Hamdi Bey Tablolarının Bilimsel Analizleri ve Konservasyonu" araştırma çalışması, böylece uluslararası düzeyde erişime açılmış oldu.

Araştırma, Atlı Köşk'te 6 Haziran 2018'den bu yana yer alan ve şimdi hem Türkçe hem İngilizce seçenekleriyle çevrim içi olarak ziyaret edilebilen "Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey" sergisine de kaynaklık ediyor.

Sergi, bir sanatçının üretimini daha yakından tanımak için kullanılan bilimsel yöntemleri anlaşılır kılmasının yanı sıra Osman Hamdi Bey'e atfedilen eserlerin teknikleri ve malzeme yapılarına dair ayrıntılı bilgiler sunuyor.

Bilimsel danışmanlığını Danimarka Müzeleri Ortak Konservasyon Merkezi Tablo Konservasyonu Uzmanı Filiz Kuvvetli'nin üstlendiği çalışmada, X-ışını görüntüleme tekniğiyle, tablolara uygulanan eski restorasyon işlemleri, ağır metal içeren boyaların yerleri ve çıplak gözle görülmeyen alt katmanlardaki bulgular incelendi. Ayrıca Osman Hamdi Bey'in, eserlerine boyayı uygulamadan önce kara kalemle yaptığı eskizleri, boyama tekniklerini, sanatçının kullandığı malzemelerin yapısını, rengini, boya katmanlarını ve dokusunu incelemek üzere kimyasal analiz çalışmaları yürütüldü.

Projenin bilim komitesinde ise Hüma Arslaner, Nurçin Kural Özgörüş, Lynn Lee, Prof. Dr. Mehmet Ali Gülgün, Dr. Meltem Sezen ve Dr. Feray Bakan yer aldı.