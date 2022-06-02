Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi için müjdeli haber - Son Dakika
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Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi için müjdeli haber

Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi için müjdeli haber

02.06.2022 08:21

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi'nin (Prestij Müze) restorasyon için ihale tarihini müjdeli haber olarak duyurdu.

Çağdaş Türk müzeciliğinin kurucusu, arkeolog ve ressam Osman Hamdi Bey'in hatırasının yaşatıldığı Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Prestij Müzesi" olarak düzenlenmesine karar verilmesinin ardından Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden, Gebze Eskihisar'da bulunan müze için beklenen müjdeli haber geldi.

İHALE 21 HAZİRAN

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden alınan karar ile Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi Restorasyon İhalesi için hazırlıklara başladı. Buna göre ihale; 21 Haziran Salı günü saat 14.00'de Kocaeli Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünde, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğine uygun şekilde yapılacak. Restorasyon tamamlandıktan sonra müze Türk müzeciliğinin gelişimini anlatan bir kültür ve sanat merkezine dönüştürülecek.

Kaynak: Bültenler
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