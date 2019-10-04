Son Dakika Haberleri: Osman Hamdi Bey'in rekor fiyata satılan "Kur'an Okuyan Kız" tablosunu Malezya aldı
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Osman Hamdi Bey'in rekor fiyata satılan "Kur'an Okuyan Kız" tablosunu Malezya aldı

32 dakika önce

Osman Hamdi Bey’in rekor fiyata satılan “Kur’an Okuyan Kız” tablosununun Malezya İslam Sanatları Müzesi tarafından alındığı ortaya çıktı. Eseri gelecek hafta başlayacak "Doğu'dan İlhamla" başlıklı sergi kapsamında British Museum'da ziyarete açılacak.

Osman Hamdi Bey'in rekor fiyata satılan

Osman Hamdi Bey'in rekor fiyata satılan "Kur'an Okuyan Kız" tablosunun Malezya İslam Sanatları Müzesi tarafından alındığı ortaya çıktı.


Türk resminin öncülerinden ressamın eseri gelecek hafta başlayacak "Doğu'dan İlhamla" başlıklı sergi kapsamında British Museum'da ziyarete açılacak.

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Osman Hamdi Bey, Malezya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:01 
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