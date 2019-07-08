Osman Hamdi Bey’in yaşamöyküsü, Pera Müzesi Küçük Kitaplar’da
1 saat önce
Pera Müzesi Yayınları'nın yeni kitabında, 19. yüzyılın yetiştirdiği, kültür-sanat alanında öncü roller üstlenmiş bir kişilik olarak Osman Hamdi Bey inceleniyor.
Pera Müzesi
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:02
Yayınları'nın yeni kitabında, 19. yüzyılın yetiştirdiği, kültür-sanat alanında öncü roller üstlenmiş bir kişilik olarak Osman Hamdi Bey
inceleniyor.
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