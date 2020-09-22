Osman Hamdi Bey Müzesi restore edilecek - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bulunan ünlü ressam Osman Hamdi Bey'in müze olarak kullanılan köşkünün kapısına kilit vuruldu. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Valiliği'nce oluşturulan fondan müzenin restorasyonunun yapılacağını söyledi.

Gebze Eskihisar sahilinde, ünlü ressam Osman Hamdi Bey tarafından çizilen ve Fransız mimarisi özellikleri taşıyan köşk, resimhane, kayıkhane ve müştemilatı 1884 yılında inşa edildi. Osman Hamdi Bey, 26 yıl boyunca yaz aylarını geçirdiği köşkte ünlü tablolarını yaptı. Resimhane, 1945 yılında çıkan yangında kül oldu. Koru ve binalar, 1966 yılında tescil edildikten sonra, 1982 yılında da müze binası, müştemilatı ve arsası Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce kamulaştırıldı. 1985 yılında düzenleme çalışmalarına başlanarak, 2 yıl sonra Osman Hamdi Bey'in kullandığı eşyalar, kendisine ve ailesine ait fotoğraflar ile yaptığı çeşitli tablolar sergilenerek, 'Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi' olarak düzenlendi. Eskiyen ev, restorasyon kararı alınınca ziyaretçi girişine kapatıldı.