"Osman Hamdi Bey" sergisi MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde açıldı - Son Dakika

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin (MSGSÜ) 140. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen "Osman Hamdi Bey" sergisi, sanatseverlerle buluştu.

MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde açılan sergide, usta ressamın tabloları, diplomaları, beratları ve resim yaparken kullandığı malzemeler ziyarete açıldı.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Osman Hamdi Bey'in o zamanki adıyla Sanayi-i Nefise Mektebi olan üniversitenin kurucusu olduğunu söyledi.

Osman Hamdi Bey'in eserlerinin yanı sıra dünyasının da yansıtıldığı bir sergi olduğuna dikkati çeken Elçi, "Osman Hamdi'nin bu kadar çok sayıda eseri, ilk defa burada sergileniyor." dedi.

"Gençler bu eserlerle ilk defa karşılaşıyor"

Elçi, usta ressamın, hayalini kurduğu bir müzede eserlerinin sergilenmesinin çok anlamlı olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Ülkemizde sanat eğitimini başlatmış ve hiç ara vermeden, aynı çizgide bunu sürdüren bir kurumuz. Kurulduğumuzda itibarımız neydiyse yine aynı itibarla devam ediyoruz. Bu hepimiz için çok anlamlı. Bunu inşallah hep sürdüreceğiz. 10 yıldan fazladır koleksiyonlar kapalıydı. Eskileri bilenler çok özlemişler bu eserleri. Gençler ise ilk defa karşılaşıyor. Sanat eğitimi alan öğrencilerin bu eserlerin orijinallerini görmesi gerçekten çok önemli.

Sanat tarihi derslerimizin bir kısmını bu müzede yapıyoruz. Bizim bir sanat üniversitemiz var. Sanatçı yetiştiriyoruz ve onun birikimini bu müzede gösteriyoruz."

Müze koleksiyonunda hat ve kaligrafi eserlerinin de yer aldığını vurgulayan Elçi, bir sonraki serginin çağdaş hat ve kaligrafi çalışmalarının olduğu "Kaligrafik Eğilimler" adıyla açılacağını kaydetti.

"Bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Osman Hamdi Bey sergisi"

Serginin küratörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Zeynep İnankır ise serginin bugüne kadar açılmış olan en kapsamlı Osman Hamdi Bey sergisi olduğunun altını çizdi.

İnankır, sergide Osman Hamdi Bey'in çok az görülen beratları, diplomaları, madalyaları ve paletlerinin de yer aldığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Sergiyi portre, manzara ve oryantalist yapıtlar olarak üç bölüme ayırdık. Hepsinin yanında da onlarla ilgili gerekli bilgiler verildi. Sergiye gelen bir kişi, o panoları okuduğunda zaten yeterince bilgi edinebiliyor. Sanatseverlere bu sergiyi gezmelerini tavsiye ederim. Kendi gözleriyle bakıp kendileri karar versin."

Açılışa, kültür, sanat ve akademi dünyasından çok sayıda isim katıldı.