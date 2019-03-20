Son Dakika Haberleri: Osman Kalafat, PERDER’de başkanlığı sürdürecek

Osman Kalafat, PERDER’de başkanlığı sürdürecek

1 saat önce

Karadeniz Perakendeciler Derneği'nin Genel Kurul'unda mevcut başkan Osman Kalafat tekrar Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Osman Kalafat, PERDER’de başkanlığı sürdürecek, System.String[]
Karadeniz Perakendeciler Derneği'nin Genel Kurul'unda mevcut başkan Osman Kalafat tekrar Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:00 

Ekonomi
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