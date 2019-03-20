Osman Kalafat, PERDER’de başkanlığı sürdürecek
1 saat önce
Karadeniz Perakendeciler Derneği'nin Genel Kurul'unda mevcut başkan Osman Kalafat tekrar Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.
Karadeniz Perakendeciler Derneği'nin Genel Kurul'unda mevcut başkan Osman Kalafat tekrar Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:00
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