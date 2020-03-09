Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 'casusluk' suçundan... - Son Dakika

Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan...

6 saat önce

Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında

Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:56 Kaynak: AA
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