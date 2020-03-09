Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 'casusluk' suçundan... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 'casusluk' suçundan... - Son Dakika

Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 'casusluk' suçundan...

6 saat önce

Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 'casusluk' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 'casusluk' suçundan..., System.String[]

Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 'casusluk' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:10 Kaynak: İHA
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