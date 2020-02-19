OSMAN KAVALA ADLİYEDEN ÇIKARILDI - Son Dakika

OSMAN KAVALA ADLİYEDEN ÇIKARILDI
7 saat önce
Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHANöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yeninden tutuklama kararı verilen Osman Kavala, adliyeden çıkarılarak cezaevine götürülmek üzere yola çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:59 Kaynak: DHA
Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yeninden tutuklama kararı verilen Osman Kavala, adliyeden çıkarılarak cezaevine götürülmek üzere yola çıkarıldı.
Görüntü Dökümü:
------------
-Kavala'yı götüren polis araçlarını adliyeden çıkışı
Son Dakika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan İran mesajı Erdoğan gazetecilerin darbe sorusuna sert çıktı: Böyle bir şeye siz inanıyor musunuz? Son dakika: Yeniden gözaltına alınan Osman Kavala tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Son Dakika: Yeniden gözaltına alınan Osman Kavala tutuklandı