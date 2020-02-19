OSMAN KAVALA ADLİYEDEN ÇIKARILDI - Son Dakika
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OSMAN KAVALA ADLİYEDEN ÇIKARILDI

7 saat önce

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHANöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yeninden tutuklama kararı verilen Osman Kavala, adliyeden çıkarılarak cezaevine götürülmek üzere yola çıkarıldı.

OSMAN KAVALA ADLİYEDEN ÇIKARILDI, System.String[]

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yeninden tutuklama kararı verilen Osman Kavala, adliyeden çıkarılarak cezaevine götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kavala'yı götüren polis araçlarını adliyeden çıkışı


Osman Kavala, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:59 Kaynak: DHA
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