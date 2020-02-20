Osman kavala adliyeden çıkarıldı - Son Dakika
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Osman kavala adliyeden çıkarıldı

7 saat önce

Ertan KILIÇ-Ozan URAL İSTANBUL DHANöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yeninden tutuklama kararı verilen Osman Kavala, adliyeden çıkarılarak cezaevine götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL İSTANBUL DHA

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yeninden tutuklama kararı verilen Osman Kavala, adliyeden çıkarılarak cezaevine götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Osman kavala adliyeden çıkarıldı

Osman Kavala, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:00 Kaynak: DHA
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