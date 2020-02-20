Osman Kavala adliyeden çıkarıldı - Son Dakika

Osman Kavala adliyeden çıkarıldı
7 saat önce
NÖBETÇİ Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yeninden tutuklama kararı verilen Osman Kavala, adliyeden çıkarılarak cezaevine götürülmek üzere yola çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:01 Kaynak: DHA
NÖBETÇİ Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yeninden tutuklama kararı verilen Osman Kavala
, adliyeden çıkarılarak cezaevine götürülmek üzere yola çıkarıldı.
- İstanbul
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