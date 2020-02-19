Osman Kavala, adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Osman Kavala, adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Osman Kavala, adliyeye sevk edildi

18 dakika önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Osman Kavala, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Osman Kavala, adliyeye sevk edildi, System.String[]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Osman Kavala, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan Gezi Parkı olaylarına ilişkin 16 sanığın yargılandığı dava karara bağlanmış ve Osman Kavala hakkında beraat ve tahliye kararı verilmişti. Yargılama sonucunda tahliyesine karar verilen Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında 'anayasal düzeni bozmaya teşebbüs' suçundan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Osman Kavala, adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Osman Kavala, Başsavcı, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:24 Kaynak: İHA
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