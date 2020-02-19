Osman Kavala, adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osman Kavala, adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Osman Kavala, adliyeye sevk edildi

6 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Osman Kavala, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Osman Kavala, adliyeye sevk edildi, System.String[]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Osman Kavala, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan Gezi Parkı olaylarına ilişkin 16 sanığın yargılandığı dava karara bağlanmış ve Osman Kavala hakkında beraat ve tahliye kararı verilmişti. Yargılama sonucunda tahliyesine karar verilen Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında 'anayasal düzeni bozmaya teşebbüs' suçundan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Osman Kavala, adliyeye sevk edildi.

(İHA)

Osman Kavala, Başsavcı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Yeniden gözaltına alınan Osman Kavala tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Son Dakika: Yeniden gözaltına alınan Osman Kavala tutuklandı Annenin oğlunu sokak ortasında dövdüğü anlar güvenlik kamerasında Teröristbaşı Bahoz Erdal'ın koruması teslim oldu

Son Dakika Haberleri
01:41 Mine Dağ'dan 'Memleketim'
01:41 Ahmet Kural'ın aracı hurdaya döndü
00:49 Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu
00:40 'Sevgililer Günü kaçamağı' paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
00:02 Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Bilinmeyen sırlar ortaya çıkıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 04:02:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osman Kavala, adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]