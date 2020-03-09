Osman Kavala 'Casusluk' suçundan da tutuklandı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osman Kavala 'Casusluk' suçundan da tutuklandı (1) - Son Dakika

Osman Kavala 'Casusluk' suçundan da tutuklandı (1)

6 saat önce

İSTANBUL Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala "Siyasal veya askeri casusluk" suçundan da tutuklandı.

Osman Kavala 'Casusluk' suçundan da tutuklandı (1), System.String[]
İSTANBUL Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala "Siyasal veya askeri casusluk" suçundan da tutuklandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla ifadesi alındı. Şüpheli Osman Kavala'nın Henri Barkey ile yoğun ilişkilerinin tespit edilmesi nedeniyle "siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Kavala'nın ifadesinin tamamlanmasının ardından "Siyasal veya askeri casusluk" suçundan da tutuklanmasına karar verdi.


- İstanbul
Osman Kavala, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:00 Kaynak: DHA
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