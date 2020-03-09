Osman Kavala 'casusluk' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osman Kavala 'casusluk' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika

Osman Kavala 'casusluk' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi

37 dakika önce

Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 'casusluk' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Osman Kavala 'casusluk' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi, System.String[]

Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 'casusluk' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

(İHA)

Osman Kavala, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:15 Kaynak: İHA
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