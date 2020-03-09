Osman Kavala 'casusluk' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika

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Osman Kavala 'casusluk' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi
37 dakika önce
Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 'casusluk' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:15 Kaynak: İHA
Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 'casusluk' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
(İHA)
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