Osman Kavala'dan, Erdoğan'ın "Türkiye'nin Soros'u" sözlerine cevap: Vakıf üyelerinden farklı bir ilişkim olmadığını biliyorlar - Son Dakika

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan iş insanı Osman Kavala, karar sonrası ilk röportajını verdi. Avukatları aracılığıyla Halk TV'nin sorularını yanıtlayan Kavala, davaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Davaya yönelik siyasi etkileri anlatırken "Ciddi bir göz karartma durumu söz konusu" ifadesini kullanan Kavala, kararın Yargıtay'da bozulacağına inandığını dile getirmekle birlikte seçimlerden önce bozulacağına ihtimal vermediğini de sözlerine ekledi.

"KARARIN YARGITAY'DA BOZULACAĞINA İNANIYORUM"

"Ne zaman serbest kalacağınızı düşünüyorsunuz, umudunuzu koruyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Kavala, "Bu kararın Yargıtay'da bozulacağına inanıyorum. Ama seçimlerden önce kararın bozulacağına ihtimal vermiyorum. Zira bu kurgu ve karar önümüzdeki süreçte iktidar tarafından kullanılmak istenecek kanaatindeyim. Seçimlerden sonra bir iktidar değişikliği olması ve yeni iktidarın, 6 partinin mutabakat metninde vurgulandığı gibi, evrensel normlara göre çalışan bağımsız bir yargının tesisine öncelik vermesi halinde, sadece Gezi davasında mahkum olanlar değil hukuksuz olarak tutuklanan, hüküm giymiş olan bütün yurttaşlarımızın özgürlüklerine kavuşmalarının da yolu açılabilir. Bu kararın, yargının içine düştüğü durumun vahametinin, bunun tüm yurttaşlar için yarattığı tehlikenin olanca açıklığıyla anlaşılmasına katkı yaptığını düşünüyorum. Bu bağlamda sözlerimizin daha dinlenebilir olduğunu düşünüyorum. Bağımsız, evrensel hukuk normlarına göre çalışan yargının demokrasinin temel şartı olduğunu daha etkili biçimde anlatabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"SOROS'UN GEZİYLE ALAKASI OLMADIĞINI İKTİDARIN BİLDİĞİNE EMİNİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kavala Türkiye'nin Soros'u" sözlerine de yanıt veren Kavala, "Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli Benim Sorosçu olduğuma dair beyanlarıyla Gezi davasının sonuçlarını meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Soros'un Gezi eylemleri ile hiçbir alakası olmadığını iktidarın da bildiğine eminim. Benim Soros'la Açık Toplum Vakfı'nın diğer yönetim kurulu üyelerinden farklı bir ilişkim olmadığını da biliyorlar. Soros ülkemize geldiğinde hükümet yetkilileri ile görüşmeler yapmıştı, bunlara Açık Toplum Vakfı'nın başkanı katılırdı; vakfı temsil ettiğinden dolayı Soros'un muhatabı vakıf başkanı olmuştur. Soros'un hükümeti devirmek için plan yaptığı ve bu yönde faaliyetleri desteklediği kurgusuna inanıldığını da hiç sanmıyorum. Ülkemizde yasalara uygun biçimde çalışan, hangi projeleri desteklediği bilinen Açık Toplum Vakfı'nın siyasi faaliyetlerle ilişkisinin olmadığının bilinmemesi mümkün değil. Vakıf faaliyetleri denetleniyordu, vakıf yönetimi de zaten yetkililere her konuda bilgi veriyorlardı. İktidar 'Sorosçuluk' diye bir suç kurguluyor ve bunu ülkemize karşı saldırıda bulunan dış güçler söylemini desteklemek için kullanıyor." dedi.