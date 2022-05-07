Osman Kavala'dan, Erdoğan'ın "Türkiye'nin Soros'u" sözlerine cevap: Vakıf üyelerinden farklı bir ilişkim olmadığını biliyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

Osman Kavala'dan, Erdoğan'ın "Türkiye'nin Soros'u" sözlerine cevap: Vakıf üyelerinden farklı bir ilişkim olmadığını biliyorlar

07.05.2022 00:54

Gezi Parkı eylemleri ile ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala, avukatları aracılığıyla röportaj verdi. "Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türkiye'nin Soros'u' dedi, öyle misiniz?" sorusuna cevap veren Kavala, "Soros'un Gezi eylemleri ile hiçbir alakası olmadığını iktidarın da bildiğine eminim. Benim Soros'la Açık Toplum Vakfı'nın diğer yönetim kurulu üyelerinden farklı bir ilişkim olmadığını da biliyorlar." ifadelerini kullandı.

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan iş insanı Osman Kavala, karar sonrası ilk röportajını verdi. Avukatları aracılığıyla Halk TV'nin sorularını yanıtlayan Kavala, davaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Davaya yönelik siyasi etkileri anlatırken "Ciddi bir göz karartma durumu söz konusu" ifadesini kullanan Kavala, kararın Yargıtay'da bozulacağına inandığını dile getirmekle birlikte seçimlerden önce bozulacağına ihtimal vermediğini de sözlerine ekledi.

"KARARIN YARGITAY'DA BOZULACAĞINA İNANIYORUM"

"Ne zaman serbest kalacağınızı düşünüyorsunuz, umudunuzu koruyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Kavala, "Bu kararın Yargıtay'da bozulacağına inanıyorum. Ama seçimlerden önce kararın bozulacağına ihtimal vermiyorum. Zira bu kurgu ve karar önümüzdeki süreçte iktidar tarafından kullanılmak istenecek kanaatindeyim. Seçimlerden sonra bir iktidar değişikliği olması ve yeni iktidarın, 6 partinin mutabakat metninde vurgulandığı gibi, evrensel normlara göre çalışan bağımsız bir yargının tesisine öncelik vermesi halinde, sadece Gezi davasında mahkum olanlar değil hukuksuz olarak tutuklanan, hüküm giymiş olan bütün yurttaşlarımızın özgürlüklerine kavuşmalarının da yolu açılabilir. Bu kararın, yargının içine düştüğü durumun vahametinin, bunun tüm yurttaşlar için yarattığı tehlikenin olanca açıklığıyla anlaşılmasına katkı yaptığını düşünüyorum. Bu bağlamda sözlerimizin daha dinlenebilir olduğunu düşünüyorum. Bağımsız, evrensel hukuk normlarına göre çalışan yargının demokrasinin temel şartı olduğunu daha etkili biçimde anlatabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"SOROS'UN GEZİYLE ALAKASI OLMADIĞINI İKTİDARIN BİLDİĞİNE EMİNİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kavala Türkiye'nin Soros'u" sözlerine de yanıt veren Kavala, "Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli Benim Sorosçu olduğuma dair beyanlarıyla Gezi davasının sonuçlarını meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Soros'un Gezi eylemleri ile hiçbir alakası olmadığını iktidarın da bildiğine eminim. Benim Soros'la Açık Toplum Vakfı'nın diğer yönetim kurulu üyelerinden farklı bir ilişkim olmadığını da biliyorlar. Soros ülkemize geldiğinde hükümet yetkilileri ile görüşmeler yapmıştı, bunlara Açık Toplum Vakfı'nın başkanı katılırdı; vakfı temsil ettiğinden dolayı Soros'un muhatabı vakıf başkanı olmuştur. Soros'un hükümeti devirmek için plan yaptığı ve bu yönde faaliyetleri desteklediği kurgusuna inanıldığını da hiç sanmıyorum. Ülkemizde yasalara uygun biçimde çalışan, hangi projeleri desteklediği bilinen Açık Toplum Vakfı'nın siyasi faaliyetlerle ilişkisinin olmadığının bilinmemesi mümkün değil. Vakıf faaliyetleri denetleniyordu, vakıf yönetimi de zaten yetkililere her konuda bilgi veriyorlardı. İktidar 'Sorosçuluk' diye bir suç kurguluyor ve bunu ülkemize karşı saldırıda bulunan dış güçler söylemini desteklemek için kullanıyor." dedi.

YORUMLAR
500
Gezi davasında müebbet hapis cezası alan Osman Kavala: Gezi protestolarının tarafımdan organize edilmediği yalın bir gerçektir Gezi davasında müebbet hapis cezası alan Osman Kavala: Gezi protestolarının tarafımdan organize edilmediği yalın bir gerçektir

Ağırlaştırılmış Müebbet, George Soros, Osman Kavala, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osman Kavala'dan, Erdoğan'ın 'Türkiye'nin Soros'u' sözlerine cevap: Vakıf üyelerinden farklı bir ilişkim olmadığını biliyorlar - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Canan Kaftancıoğlu'nun Suriyelilerin gönderilemeyeceğine dair sözlerine CHP'den cevap: Biz taahhüdümüzün arkasındayız
00:54 Osman Kavala'dan, Erdoğan'ın "Türkiye'nin Soros'u" sözlerine cevap: Vakıf üyelerinden farklı bir ilişkim olmadığını biliyorlar
00:51 Inter'den tarihi geri dönüş! Empoli'yi 2-0 geriden gelerek 4-2 yendi
23:46 Hatay'da duygusal anlar! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tribünde gözyaşlarına hakim olamadı
23:34 CHP Sözcüsü Öztrak'tan, Soylu'ya sert sözler: Atama bakan haddini fazlasıyla aşmıştır
23:12 Ümit Özdağ'dan bomba etkisi yaratacak sözler: Yetiştirdiğim polis ve istihbaratçılar bana bilgi veriyor
22:47 Trabzonspor taraftarı, Hatay'da sahaya atladı! Uğurcan Çakır'a sarılabilmek için metrelerce koştu
22:46 Trabzonspor son dakikada galibiyeti kaçırdı! Hatayspor ile puanları paylaştı
22:01 Süper Lig'de küme düşen son takımlar netleşti
22:01 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Devlet Bahçeli'ye cevap: Meşrebi bulanık kişiyi 2 dönem vekil yapmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 01:03:29. #1.11#
SON DAKİKA: Osman Kavala'dan, Erdoğan'ın "Türkiye'nin Soros'u" sözlerine cevap: Vakıf üyelerinden farklı bir ilişkim olmadığını biliyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement