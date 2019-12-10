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Osman Kavala davasında hak ihlali kararı veren AİHM: Kavala derhal serbest bırakılmalı
7 saat önce
AİHM Osman Kavala davasında hak ihlali kararı verdi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Osman Kavala ile ilgili kararını açıkladı. AİHM, Türkiye'nin Kavala davasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin özgürlük ve güvenlik hakkıyla ilgili 5. ve haklara getirilecek kısıtlamaların sınırlanmasıyla ilgili 18. maddelerini ihlal ettiğine karar verdi.
1'e karşı 6 oyla alınan kararda mahkeme, Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:31
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