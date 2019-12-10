Son Dakika Haberleri: Osman Kavala davasında hak ihlali kararı veren AİHM: Kavala derhal serbest bırakılmalı
Son Dakika Dünya Osman Kavala davasında hak ihlali kararı veren AİHM: Kavala derhal serbest bırakılmalı - Son Dakika Dünya

Osman Kavala davasında hak ihlali kararı veren AİHM: Kavala derhal serbest bırakılmalı

7 saat önce

AİHM Osman Kavala davasında hak ihlali kararı verdi

Osman Kavala davasında hak ihlali kararı veren AİHM: Kavala derhal serbest bırakılmalı, System.String[]

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Osman Kavala ile ilgili kararını açıkladı. AİHM, Türkiye'nin Kavala davasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin özgürlük ve güvenlik hakkıyla ilgili 5. ve haklara getirilecek kısıtlamaların sınırlanmasıyla ilgili 18. maddelerini ihlal ettiğine karar verdi.


1'e karşı 6 oyla alınan kararda mahkeme, Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını istedi.

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Osman Kavala, Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:31 
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