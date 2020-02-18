Osman Kavala gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osman Kavala gözaltına alındı - Son Dakika

Osman Kavala gözaltına alındı

7 saat önce

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada beraatine ve tahliyesine karar verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Osman Kavala gözaltına alındı, System.String[]

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada beraatine ve tahliyesine karar verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada beraat eden Kavala, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tahliyesinin ardından polis ekiplerince teslim alındı.

Sağlık kontrolünden geçilerek Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürülen Kavala'nın işlemleri sürüyor.

Kavala hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen bir soruşturma kapsamında, TCK'nın 309. maddesi uyarınca "Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verilmişti.

Osman Kavala, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Partili Bülent Turan, gezi davasındaki beraat kararlarını değerlendirdi
Osman Kavala Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Manisa'de depremler devam edecektir Husumetli amca çocukları arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 13 yaralı

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 06:42:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osman Kavala gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]