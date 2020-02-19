OSMAN KAVALA GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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OSMAN KAVALA GÖZALTINA ALINDI

1 saat önce

Gezi Davası'nda tahliyesine ve beraatına karar verilen Osman Kavala hakkında "Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verildi.

OSMAN KAVALA GÖZALTINA ALINDI, System.String[]

Gezi Davası'nda tahliyesine ve beraatına karar verilen Osman Kavala hakkında "Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan Kavala'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gezi Davası'nda tahliyesine ve beraatına karar verilen Osman Kavala hakkında "Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verildi. Kavala, tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Osman Kavala'nın işlemleri devam ediyor.


- İstanbul
Osman Kavala, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:00 Kaynak: DHA
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