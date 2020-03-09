Osman Kavala hakkında 'casusluk' iddiasıyla yeni tutuklama talebi - Son Dakika
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Osman Kavala hakkında 'casusluk' iddiasıyla yeni tutuklama talebi

6 saat önce

Osman Kavala hakkında 'casusluk' iddiasıyla yeni tutuklama talebi

Osman Kavala hakkında 'casusluk' iddiasıyla yeni tutuklama talebi, System.String[]

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Osman Kavala, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde "anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın, Henri Barkey ile yoğun şüpheli ilişkilerinin tespit edildiği iddia edildi.

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Osman Kavala, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:32 
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