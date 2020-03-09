Son Dakika › Dünya › Osman Kavala hakkında 'casusluk' iddiasıyla yeni tutuklama talebi - Son Dakika Dünya
Osman Kavala hakkında 'casusluk' iddiasıyla yeni tutuklama talebi
6 saat önce
Osman Kavala hakkında 'casusluk' iddiasıyla yeni tutuklama talebi
Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Osman Kavala, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde "anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın, Henri Barkey ile yoğun şüpheli ilişkilerinin tespit edildiği iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:32
Son Dakika Merkel'den Türkiye hamlesi: AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim Türkiye Kayak Federasyonu, 3 uluslararası turnuvayı koronavirüs nedeniyle iptal etti 15 Temmuz'da derdest edilen emekli Korgeneral Mehmet Şanver, Babacan'ın partisine katıldı Türkiye'nin en büyük fuarı Konya Tarım Fuarı, koronavirüsü nedeniyle ertelendi