Osman Kavala hakkında 'casusluk' iddiasıyla yeni tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde "anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın, Henri Barkey ile yoğun şüpheli ilişkilerinin tespit edildiği iddia edildi.

Türkiye 'de 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Osman Kavala , "siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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