Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı - Son Dakika

Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı

6 saat önce

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Osman Kavala, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde "anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın, Henri Barkey ile yoğun şüpheli ilişkileri tespit edildi. Kavala, bu gerekçeyle "siyasal veya askeri casusluk" suçundan da tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Osman Kavala, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdi.

NÖBETÇİ HAKİMLİKÇE TUTUKLANDI

Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, atılı suçtan şüpheli Osman Kavala'nın tutuklanmasına karar verdi.

Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı
Osman Kavala, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:12 Kaynak: AA
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