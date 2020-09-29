Son dakika haber... OSMAN KAVALA HAKKINDA İKİNCİ İDDİANAME HAZIRLANDI - Son Dakika

Son dakika haber... OSMAN KAVALA HAKKINDA İKİNCİ İDDİANAME HAZIRLANDI

Son dakika haberine göre GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin yargılandığı davada beraatine ve tahliyesine karar verilen ancak başka bir soruşturma kapsamında "Askeri ve siyasal casusluk" suçundan halen tutuklu bulunan iş adamı Osman Kavala hakkında ikinci iddianame hazırlandı.

Son dakika haber... OSMAN KAVALA HAKKINDA İKİNCİ İDDİANAME HAZIRLANDI, System.String[]
GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin yargılandığı davada beraatine ve tahliyesine karar verilen ancak başka bir soruşturma kapsamında "Askeri ve siyasal casusluk" suçundan halen tutuklu bulunan iş adamı Osman Kavala hakkında ikinci iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, halen cezaevinde bulunan iş adamı Osman Kavala hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Kavala hakkında düzenlenen ikinci iddianame başsavcılığın onayının ardından İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, iddianameyi kabul ederse Kavala önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

ANAYASAYI İHLAL SUÇUNDAN TAHLİYE EDİLMİŞ, CASUSLUKTAN TUTUKLANMIŞTIGezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılandığı davada 18 Şubat 2020'de beraatine ve tahliyesine karar verilen Osman Kavala, cezaevinden salıverilmeden 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen başka bir soruşturma kapsamında 19 Şubat 2020'de yeniden tutuklanmıştı. Kavala, 20 Mart 2020'de İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme"  suçundan tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliye edilmişti. Ancak aynı soruşturmada "Askeri ve siyasal casusluk" suçundan da 9 Mart 2020'de tutuklanmış olduğu için Kavala cezaevinden çıkamamıştı.

- İstanbul

Osman Kavala, Gezi Parkı, İş Adamı, Karar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 17:30 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... OSMAN KAVALA HAKKINDA İKİNCİ İDDİANAME HAZIRLANDI - Son Dakika

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