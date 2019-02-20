Son Dakika Haberleri: Osman Kavala Hakkında Rekor Hapis İstemi

Osman Kavala Hakkında Rekor Hapis İstemi

1 saat önce

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala'nın, tutuklu bulunduğu Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Osman Kavala hakkında "Cebir ve s¸iddet kullanarak, Tu¨rkiye Cumhuriyeti Hu¨kümetini ortadan kaldırmaya veya...

Osman Kavala Hakkında Rekor Hapis İstemi, System.String[]
Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala'nın, tutuklu bulunduğu Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Osman Kavala hakkında "Cebir ve s¸iddet kullanarak, Tu¨rkiye Cumhuriyeti Hu¨kümetini ortadan kaldırmaya veya go¨revlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye tes¸ebbu¨s etmek" suçundan, 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 3 bin 158 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma sonucunda 2'si tutuklu, 6'sı firari 16 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında istenen ceza maddeleri de ortaya çıktı.

Tutuklu şüpheli Kavala dahil tüm şüpheliler hakkında, "Cebir ve s¸iddet kullanarak Tu¨rkiye Cumhuriyeti Hu¨kümetini ortadan kaldırmaya veya go¨revlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye tes¸ebbu¨s etmek" suçundan, 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları talep edildi.

İddianamede, şüpheli Kavala hakkında, "Mala zarar verme", "Mala zarar vermenin nitelikli halleri", "I·badethanelere ve mezarlıklara zarar verme", "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el degˆis¸tirmesi", "Kasten yaralama", "Neticesi sebebiyle agˆırlas¸mıs¸ yaralama", "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun" ve "Nitelikli yagˆma" suçlarından 612 yıldan 3 bin 158 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Diğer 15 şüpheli hakkında da benzer suçlardan hapis cezasıyla cezalandırılmaları öngörülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:15 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gezi Parkı Eylemlerinin Finansörü İş Adamı Osman Kavala Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi Hakkında Tutuklama Kararı Çıkan Mehmet Ali Alabora İçin Müebbet Hapis İstendi

Son Dakika! Ankara'daki Sakarya Kışlası'nda Mühimmat Patladı! Yaralılar Var Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 20 Bin Öğretmenin Ataması Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 19:41:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osman Kavala Hakkında Rekor Hapis İstemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]