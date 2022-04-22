Gezi Parkı Davası, Pazartesi Gününe Ertelendi - Son Dakika
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Gezi Parkı Davası, Pazartesi Gününe Ertelendi

22.04.2022 16:52

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden ve tek tutuklu sanığı iş insanı Osman Kavala, olan 17 sanıklı Gezi Parkı Davası, savunma yapamayan sanık avukatlarının savunma yapmaları için 25 Nisan pazartesi gününe ertelendi.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden ve tek tutuklu sanığı iş insanı Osman Kavala, olan 17 sanıklı Gezi Parkı Davası, savunma yapamayan sanık avukatlarının savunma yapmaları için 25 Nisan pazartesi gününe ertelendi.

Bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ve karar çıkması beklenen Gezi Parkı Davası'nın duruşması, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla başladı. Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Sanık savunmalarının ardından, sanık avukatları esasa ilişkin savunmalarını yaptı.

Duruşmanın uzun sürmesi nedeniyle karar açıklanamadı. Bir kısım sanık avukatlarının savunması zaman yetmediği için alınamadı. Duruşma, savunma yapamayan sanık avukatlarının savunmalarına devam edilmesi için duruşmayı 25 Nisan 2022 tarihine erteledi.

Duruşmayı, başta bin 634 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala'nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra ile birlikte, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP, HDP ve TİP'li çok sayıda milletvekili, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve birçok sivil toplum kuruluşu duruşmayı izledi.

Gezi Parkı Davası, Pazartesi Gününe Ertelendi
Gezi Parkı Davası, Pazartesi Gününe Ertelendi
Gezi Parkı Davası, Pazartesi Gününe Ertelendi
Gezi Parkı Davası, Pazartesi Gününe Ertelendi
Gezi Parkı Davası, Pazartesi Gününe Ertelendi

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3 yıldır devam eden Gezi Parkı davasında kritik gün: Son savunmalar yapılacak 3 yıldır devam eden Gezi Parkı davasında kritik gün: Son savunmalar yapılacak

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Kaynak: ANKA

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