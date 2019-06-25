Son Dakika Haberleri: Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi
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Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi

1 saat önce

Gezi olayları davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesine karar verildi.

Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi, System.String[]
Gezi olayları davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesine karar verildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:03 
Osman Kavala, Ekonomi
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