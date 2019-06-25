Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi
1 saat önce
Gezi olayları davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesine karar verildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:03
Gezi olayları davasında Osman Kavala
'nın tutukluluk halinin devamına, Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesine karar verildi.
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