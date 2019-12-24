Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi - Son Dakika

Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi

6 saat önce

Gezi Parkı olaylarına ilişkin Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi, System.String[]

Gezi Parkı olaylarına ilişkin Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Kavala'nın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.


Gezi Parkı olaylarına ilişkin Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın aralarında bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan yargılanmasına devam edildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda görülen duruşmada tutuklu sanık Osman Kavala, 8 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu.


Duruşmada sanık Osman Kavala'nın avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Kavala hakkındaki kararının Türkçe çevirisini mahkemeye sundu. Mahkeme başkanı Mehmet Galip Perk, AİHM'in kararının kesin olup olmamasına ilişkin Adalet Bakanlığı'na soru sorduklarını ve cevabın beklendiğini belirtti.


"Finansörler kimdir bilgim yok"


Duruşmada olaylara ilişkin tanık dinlendi. Gezi eylemleri sırasında Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ekipler amiri olduğunu ve FETÖ'den ihraç edildiğini belirten tanık Ercan Orhan Aydın, "Biz Taksim meydanına çıkan sokaklarda görev alıyorduk. Şiddet olaylarına müdahale ettik. Osman Kavala bu işin neresindedir, olayların finansörleri kimdir bir bilgim yok. Bunu ben bilemem" dedi.


"Kavala'yı görmedim"


Tanık olarak dinlenen ve eylemler sırasında Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığını belirten Hasan Gün, "Sanıkları iddianameden biliyorum. Osman Kavala'yı ise toplumsal olaylardan ziyade kamuoyundan bilirim. Şiddet olaylarının hiçbirinde Osman Kavala'yı görmedim" ifadelerini kullandı.


"Hukuksuzluğun kaldırılmasını istiyorum"


Tanık beyanlarının ardından söz alan tutuklu sanık Kavala, "Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda da belirtildiği gibi benim üzerimden Gezi olaylarına herhangi bir kaynak aktarımı söz konusu olmamıştır. Çalışmaların gülencilikle suçlanmış görevlilerce yapıldığı ortadadır. Tanıklar herhangi bir şiddet eylemine katıldığıma dair bilgi vermedi. Yönlendirmiş olduğuma dair de bilgi vermediler. Başka diyecek bir şeyim yok. 2 yılı aşkın bir süredir en temel hakkım olan özgürlüğümü kısıtlayan bu hukuksuzluğun ortadan kaldırılmasını istiyorum" diye belirtti.


Kavala'nın ardından söz alan avukatları, AİHM'nin Kavala hakkında verilen hak ihlali kararına uyularak tahliyesine karar verilmesini talep ettiler.


Mahkeme heyeti, AİHM'nin kararının kesinleşip kesinleşmediğine ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan gelecek cevabın beklenmesine ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle Kavala'nın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 28 Ocak 2020'ye erteledi. - İSTANBUL

Osman Kavala, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:34 Kaynak: İHA
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