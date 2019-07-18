Son Dakika Haberleri: Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam
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Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam

3 saat önce

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin 16 sanığın yargılandığı davada, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam, System.String[]
Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin 16 sanığın yargılandığı davada, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Osman Kavala, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:37 
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