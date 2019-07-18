Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam
3 saat önce
Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin 16 sanığın yargılandığı davada, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin 16 sanığın yargılandığı davada, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala
'nın oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:37
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