Osman Kavala'nın yeniden gözaltına alınması ve Gezi Parkı Davası dünya basınında: 'Türk aktivist...

Türkiye'de dün Gezi Parkı Davası'nda verilen beraat kararları ve iş insanı Osman Kavala'nın tahliyesi sonrası bu kez de 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınması dünya basınında geniş yer buldu.

İngiliz Guardian gazetesi, pek çok kişinin "hukukun üstünlüğünün sürekli aşındığı" bir ülke olarak gördüğü Türkiye'de Gezi Parkı Davası'nda verilen beraat kararının sürpriz olduğunu yazdı. Amerikan New York Times gazetesi ise Osman Kavala'nın gözaltına alınmasını "Türk aktivist için kısa bir özgürlük anı. Ardından tekrar cezaevi" başlığıyla duyurdu.

Guardian gazetesinde, mahkemenin bu kadar yüksek profilli bir davada (Gezi Parkı Davası) neden hükümet aleyhinde bir karar verdiği sorusu da yer aldı. Bu soruya yanıt olabilecek spekülasyonlar arasında ise Ankara'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yönelik askeri operasyonun gündemde olduğu bir dönemde Batı ülkelerinden ve AB'den destek almak isteme ihtimali yer aldı.

Konuyla ilgili bir analiz yazan Guardian Türkiye muhabiri Bethan McKernan, "Gezi şimdi Esad'ı yenmeye yönelik savaşta kullanışlı bir kaldıraç mı oldu?" başlığını kullandı.

İstanbul'un merkezinde az kalmış bir yeşil alanı korumak için başlatılan barışçıl eylemlerin ülke genelinde protestolara dönüştüğünü ve vahşi bir baskıyla karşılaştığını aktaran McKernan, Gezi eylemlerine hükümetin verdiği tepki için "Bu Erdoğan'ın otoriter adımlara dair artan hevesinin ve demokrasinin gerilemeye başlayacağının ilk net göstergesiydi" ifadelerini kullandı.

McKernan, İdlib'de çatışmaların yaşandığı ve çok sayıda Suriyelinin Türkiye sınırının açılması için yalvardığı bir dönemde Batılı müttefiklerinden tecrit edilen Ankara'nın bu kararla Brüksel ve diğer Batı başkentlerinde destek arayabileceğini belirtti.

Financial Times gazetesi ise davayı "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özgürlüklere uyguladığı baskının simgesi" olarak nitelendirdi.

Gazete, "sürpriz" olarak nitelendirdiği kararın ardından Kavala'nın gözaltına alındığını ve özgürlüğüne kavuşup kavuşamayacağının bilinmediğini yazdı.

'Bu sefer daha büyük suçlamalarla karşılaşabilir'

Amerikan New York Times gazetesi ise Kavala'nın gözaltına alınmasını "Türk aktivist için kısa bir özgürlük anı. Ardından tekrar cezaevi" başlığıyla duyurdu.

Gazete, Kavala'nın bu sefer 2016'daki darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığını ve daha büyük suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini yazdı.

New York Times'a konuşan analistler beraat kararının, hükümetin ülkede değişmekte olan siyasi atmosferin farkına varmasını yansıtabileceğini düşünüyor.

Gazeteye konuşan Gezi Parkı Davası'nda beraat eden sanıklardan Can Atalay Türkiye'de bir şeylerin değişmekte olduğunu söyledi.

Savunma avukatlarından Tora Pekin ise davanın da kararın da siyasi olduğunu söyledi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi de Osman Kavala'nın tahliyesine yönelik kararın İstanbul'da kutlamaları başlattığını fakat sadece birkaç saat sonra iş insanı hakkında gözaltı kararı verildiğini aktardı.

Gazeteye konuşan eski AİHM yargıcı Rıza Türmen "Bu bir delilik. Bu ülkede hukukun üstünlüğü kalmadı" dedi.

'Daha önce de benzer süreçler yaşanmıştı'

ABD merkezli ABC News, Türkiye'de daha önce de yazarlar ve muhalif siyasetçiler hakkında tahliye kararı verildikten sonra benzer süreçlerin yaşandığını aktardı.

ABC News, gözaltı kararından saatler önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "Türkiye'nin o dönemde çok zor bir süreçten geçtiğini ve o sürecin bir bütün olarak Türkiye'ye zarar verdiğini asla akıldan çıkartmayalım" dediğini hatırlattı.

Latin Amerika'da yayın yapan CE Noticias Financieras, Kavala'nın gözaltına alınmasını "Türk patron aklandıktan sonra gözaltına alındı" başlığıyla duyurdu.

Almanya merkezli bne IntelliNews ajansı mahkemenin beraat kararının sürpriz olduğunu fakat bu sürprizin kısa sürdüğünü yazdı. Ajans, beraat kararının arkasında ne gibi nedenler olabileceği sorgulanırken Kavala hakkında gözaltı kararı verildiğini aktardı.

Malezya'da merkezli Malaymail Online de mahkemenin beraat kararının sürpriz olduğunu yazdı.