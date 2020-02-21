Osman Kavala'nın yeniden tutuklanması: Avrupa Konseyi'nden Adalet Bakanı Gül'e mektup - Son Dakika
Son Dakika Dünya Osman Kavala'nın yeniden tutuklanması: Avrupa Konseyi'nden Adalet Bakanı Gül'e mektup - Son Dakika Dünya

Osman Kavala'nın yeniden tutuklanması: Avrupa Konseyi'nden Adalet Bakanı Gül'e mektup

6 saat önce

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e Gezi olayları davasında beraat eden iş insanı ve aktivist Osman Kavala'nın 15 Temmuz'daki darbe girişimi nedeniyle yeniden gözaltına alınması ve davaya bakan üç hakimle ilgili HSK' inceleme başlatması konusunda bir mektup gönderdi.

Osman Kavala'nın yeniden tutuklanması: Avrupa Konseyi'nden Adalet Bakanı Gül'e mektup, System.String[]

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e bir mektup göndererek Gezi olayları davasında beraat eden iş insanı ve aktivist Osman Kavala'nın 15 Temmuz'daki darbe girişimi nedeniyle yeniden gözaltına alınması konusundaki endişelerini dile getirdi.


Buric 21 Şubat 2020 tarihli mektubunda Gül'den Kavala'nın sürmekte olan gözaltının meşruiyetine ve hakimin kararlarına ilişkin hukuki değerlendirmeler yapıldığında en kısa zamanda kendisini haberdar etmesini rica etti.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Konseyi, Abdülhamit Gül, Osman Kavala, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

15 Temmuz soruşturmasında tutuklanan Osman Kavala: Darbenin planlayıcısı olduğum iddiası mantıksızdır
Bakan Gül'den Ceren Damar Şenel kararı yorumu Yeni tip koronavirüs yayılmaya devam ediyor! İtalya'da kırmızı alarm verildi Ferrari alev alev yandı sahibi bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 02:16:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osman Kavala'nın yeniden tutuklanması: Avrupa Konseyi'nden Adalet Bakanı Gül'e mektup - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]