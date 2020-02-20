Osman Kavala Silivri Cezaevi'nde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osman Kavala Silivri Cezaevi'nde - Son Dakika

Osman Kavala Silivri Cezaevi'nde

53 dakika önce

Osman Kavala mahkemenin verdiği tutuklama kararının ardından Silivri Cezaevi'ne konuldu.

Osman Kavala Silivri Cezaevi'nde, System.String[]
Osman Kavala mahkemenin verdiği tutuklama kararının ardından Silivri Cezaevi'ne konuldu.

Gezi Davası'nda tahliyesine ve beraatına karar verilen Osman Kavala hakkında İstanbul Başsavcılığı'nca "Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınarak emniyette işlemleri yapılan Kavala, akşam saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İfadesinin ardından Osman Kavala, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.  Osman Kavala, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konuldu.


- İstanbul
Silivri Cezaevi, Osman Kavala, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:22 Kaynak: DHA
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