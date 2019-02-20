Osman Kavala Soruşturması Tamamlandı (2)
1 saat önce
Haber: Serpil KIRKESER - İstanbul DHAGezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.
Haber: Serpil KIRKESER - İstanbul
DHA
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala
'nın da bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamedeki şüpheliler arasında Can Dündar
ve Mehmet Ali Alabora
da yer alıyor. 16 şüpheliye 10 suçlama yöneltildi. Suçlamalar arasında 'darbeye teşebbüs', 'mala zarar verme', 'nitelikli mala zarar verme' de bulunuyor. İddianamede şüphelilerin 2011 yılından itibaren söz konusu olayları yönlendirmeye başladığı öne sürülüyor. Şüpheliler, Gezi parkına ilişkin Türkiye
'de meydana gelen tüm olaylardan sorumlu tutuluyor. Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İddianamede, Bakanlar kurulu ve 746 kişi iddianamede müşteki olarak yer alıyor. 657 sayfalık iddianame İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:37 Kaynak: DHA
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