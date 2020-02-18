Osman Kavala Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osman Kavala Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi - Son Dakika

Osman Kavala Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi

7 saat önce

Gezi Parkı davasında hakkında beraat kararı verilen Osman Kavala, cezaevi çıkışında başka bir soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Osman Kavala Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi, System.String[]

Gezi Parkı davasında hakkında beraat kararı verilen Osman Kavala, cezaevi çıkışında başka bir soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan Gezi Parkı olaylarına ilişkin 16 sanığın yargılandığı dava karara bağlanmış ve Osman Kavala hakkında beraat ve tahliye kararı verilmişti. Yargılama sonucunda tahliyesine karar verilen Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında 'anayasal düzeni bozmaya teşebbüs' suçundan ayrıca gözaltı kararı verildi. Karar kapsamında cezaevi çıkışında gözaltına alınan Osman Kavala İstanbul Terörle Mücadele şubesine getirildi. Kavala'nın yarın sabah savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

(İHA)

Osman Kavala, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Osman Kavala Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Manisa'de depremler devam edecektir Husumetli amca çocukları arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 13 yaralı Kerkük'te silahlı saldırı: 4 ölü, 2 yaralı

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 06:42:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osman Kavala Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]