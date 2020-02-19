Osman Kavala tutuklandı (1) - Son Dakika

Osman Kavala tutuklandı (1)
6 saat önce
GEZİ Davası'nda tahliyesine ve beraatına karar verilen Osman Kavala hakkında "Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:10 Kaynak: DHA
GEZİ Davası'nda tahliyesine ve beraatına karar verilen Osman Kavala
hakkında "Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verilmişti. Kavala, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Türkiye
Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandı.
- İstanbul
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