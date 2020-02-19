Osman Kavala tutuklandı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osman Kavala tutuklandı (1) - Son Dakika

Osman Kavala tutuklandı (1)

6 saat önce

GEZİ Davası'nda tahliyesine ve beraatına karar verilen Osman Kavala hakkında "Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verilmişti.

Osman Kavala tutuklandı (1), System.String[]
GEZİ Davası'nda tahliyesine ve beraatına karar verilen Osman Kavala hakkında "Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verilmişti. Kavala, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandı.


- İstanbul
Osman Kavala, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:10 Kaynak: DHA
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