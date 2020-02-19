Osman Kavala tutuklandı - Son Dakika

Osman Kavala tutuklandı
6 saat önce
Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada beraat ve tahliye edildikten sonra yeniden gözaltına alınan Osman Kavala, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:15 Kaynak: İHA
Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada beraat ve tahliye edildikten sonra yeniden gözaltına alınan Osman Kavala, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
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