Osman Kavala tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osman Kavala tutuklandı - Son Dakika

Osman Kavala tutuklandı

6 saat önce

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada beraat ve tahliye edildikten sonra yeniden gözaltına alınan Osman Kavala, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada beraat ve tahliye edildikten sonra yeniden gözaltına alınan Osman Kavala, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Osman Kavala, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:15 Kaynak: İHA
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