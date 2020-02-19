Osman Kavala tutuklandı - Son Dakika

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada hakkında verilen beraat ve tahliye kararının ardından başka bir soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alınan Osman Kavala, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Gezi Parkı olaylarına ilişkin 1'i tutuklu 16 sanığın İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılandığı davada 2,5 yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanık beraat etmiş ve Kavala tahliye edilmişti. Beraat kararının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin başka bir soruşturma bulunduğu gerekçesiyle 'Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs' suçundan gözaltı kararı vermişti.



Savcılığın gözaltı kararının ardından İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan gözaltına alınan Kavala, dün gece saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi Yerleşkesine götürülmüştü.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kavala, polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Adliyeye getirilen Kavala, 'Türkiye Cumhuriyeti Devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Sevk yazısında şüpheli Hanrey Barkey ile irtibatlı olduğu kaydedildi



Savcılığın sevk yazısında, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin anayasal düzenini değiştirmeyi amaçlayan darbe girişiminde bulunduğu, hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca, 'Türkiye Cumhuriyeti Devletinin anayasal düzenini değiştirmeye teşebbüs' suçundan soruşturma yürütülüp yakalama kararı ile aranmakta olan şüpheli Hanrey Barkey'in FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ABD ülkesindeki onursal başkanlığını FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yaptığı, Rumi Forum Vakfı'nın organizasyon komitesinde görev yaptığı, örgüt liderinin çalışmalarını tanıtmak için lobi faaliyeti yürüttüğü, darbe girişimi sabahında yurtdışından İstanbul'a geldiği ve doğrudan Büyükada'da Splendit Otele yerleştiği, 18 Temmuz'da ülkeden ayrıldığı, şüpheli Osman Kavala'nın Hanrey Barkey ile 18 Temmuz'da Karaköy'de bir restoranda buluştukları, bunun yanında yapılan iletişim analizlerinden de anlaşılacağı üzere; darbe girişimi öncesi ve sonrasında yoğun irtibatlarının bulunduğu, yine iletişim analizine göre şüpheli Osman Kavala'nın diğer şüpheli Hanrey Barkey ile darbe girişimi öncesi 27 Haziran 2016 tarihinde önce Şişli'de şüpheli Osman Kavala'ya ait Menka anonim şirketi adlı işyerinde devamında da 30 Haziran 2016'da Diyarbakır'da bir araya gelerek PKK terör örgütü irtibatlı kişilerle buluştuklarının tespit edildiği" kaydedildi.



"Darbe teşebbüsünün karar sürecine katıldığına dair bulgulara ulaşıldı"



15 Temmuz darbe teşebbüsü süresinde şüpheli Hanrey Barkey ile şüpheli Osman Kavala'nın suç tarihlerindeki irtibatlarının belirtildiği sevk yazısında, "Şüpheli Hanrey Barkey'in FETÖ/PDY ile olan irtibatları dikkate alındığında şüpheli Osman Kavala'nın 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe teşebbüsünün karar sürecine katıldığına dair bulgulara ulaşıldığı; 26 Haziran 2016'da başlatılan bu soruşturma kapsamında başka suçtan tahliyesine müteakip kaçma şüphesi göz önünde bulundurularak 18 Şubat'ta gözaltı kararı verildiği, hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebir, şiddet kullanarak çalışamaz hale getirmek suçu yönünden kovuşturma bulunan Osman Kavala'ya 'Türkiye Cumhuriyeti Devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs suçunun niteliği, mevcut delil durumu, şüphelinin kaçma ihtimalinin bulunması, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz olduğu dikkate alınarak, şüpheli Osman Kavala'nın atılı 'Türkiye Cumhuriyeti Devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs' suçu yönünden tutuklanmasına karar verilmesi talep olunur" denildi.



Tutuklanarak cezaevine gönderildi



Çıkarıldığı nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren Osman Kavala, "Daha önceki ifademde belirtmiş olduğum gibi 15 Temmuz darbe girişimine destek olmakla ilgili tüm iddialar asılsızdır" ifadelerini kullandı.



Kavala'nın ifadesinin alınmasının ardından hakimlik tutuklanmasına hükmetti. Hakimlik tutuklama kararında, Kavala hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 11 Ekim 2019'da resen tahliye kararı verildiğini hatırlatarak kamuoyunda Gezi Parkı davası olarak bilinen dosyadan verilen tahliye kararı nedeniyle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını ve bu nedenle tutuklanmasına hükmedildiği kaydedildi. Kararın ardından Kavala, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan Kavala'nın hakimliğe sevk edilmesinin ardından CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekilleri Hüda Kaya ile Ahmet Şık ve Kavala'nın eşi Ayşe Buğra hakimliğe geldi. - İSTANBUL