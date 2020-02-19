Osman Kavala tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osman Kavala tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika

Osman Kavala tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi

25 dakika önce

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesine ve beraatine karar verildikten sonra hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Osman Kavala tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi, System.String[]

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesine ve beraatine karar verildikten sonra hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Soruşturma savcılığının, hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini değiştirmeye teşebbüs" suçundan soruşturma yürütülüp yakalama kararı ile aranmakta olan şüpheli Hanrey Barkey'in, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Amerika'daki onursal başkanlığını FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yaptığı, Rumi Forum Vakfının organizasyon komitesinde görev yaptığı, örgüt elebaşının çalışmalarını tanıtmak için lobi faaliyeti yürüttüğü, 15 Temmuz darbe girişiminin sabahında yurt dışından İstanbul'a geldiği ve doğrudan Büyükada Splendit otele yerleştiği belirtildi.

Barkey'in 18 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'den ayrıldığı, ayrılmadan önce aynı gün içinde şüpheli Osman Kavala ile Karaköy'de bir restoranda buluştukları bilgisine yer verilen sevk yazısında, "Bunun yanında yapılan iletişim analizlerinden de anlaşılacağı üzere darbe girişimi öncesi ve sonrasında yoğun irtibatlarının bulunduğu, yine iletişim analizine göre şüpheli Osman Kavala'nın diğer şüpheli Hanrey Barkey ile darbe girişimi öncesi 27 Haziran 2016'da Şişli ilçesinde şüpheli Osman Kavala'ya ait Menka Anonim Şirketi adlı iş yerinde, devamında da 30 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde bir araya gelerek PKK Terör Örgütü irtibatlı kişilerle buluştukları tespit edildi." denildi.

Darbe girişimi sürecinde, şüpheli Hanrey Barkey ile şüpheli Osman Kavala'nın suç tarihlerindeki irtibatları, şüpheli Barkey'in FETÖ ile olan irtibatları dikkate alındığında Kavala'nın darbe teşebbüsünün karar sürecine katıldığına dair bulgulara ulaşıldığı belirtilen sevk yazısında, "26 Temmuz 2016 tarihinde başlatılan bu soruşturma kapsamında, başka suçtan tahliyesine müteakip kaçma şüphesi göz önünde bulundurularak 18 Şubat 2020 tarihinde gözaltı kararı verildi." ifadelerine yer verildi.

Yazıda, şüpheli Kavala'nın, mevcut delil durumu, kaçma ihtimalinin bulunması ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz olduğu dikkate alınarak, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs" suçunda tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi.

Osman Kavala, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:48 Kaynak: AA
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