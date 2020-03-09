Osman Kavala tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Osman Kavala tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika Ekonomi

Osman Kavala tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

37 dakika önce

Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Osman Kavala tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi, System.String[]

Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Osman Kavala, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:16 
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