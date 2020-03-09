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Osman Kavala tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi
37 dakika önce
Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:16
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