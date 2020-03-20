OSMAN KAVALA'YA "ANAYASA'YI İHLAL" SUÇLAMASINDAN TAHLİYE - Son Dakika
Son Dakika Güncel OSMAN KAVALA'YA 'ANAYASA'YI İHLAL' SUÇLAMASINDAN TAHLİYE - Son Dakika

OSMAN KAVALA'YA "ANAYASA'YI İHLAL" SUÇLAMASINDAN TAHLİYE

22 dakika önce

CASUSLUK SUÇLAMASINDAN İSE TUTUKLUĞU DEVAM EDECEKHaber: Özden ATİK / İstanbul, DHA15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan tutuklanan Osman Kavala'nın tutukluluk süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

OSMAN KAVALA'YA

-CASUSLUK SUÇLAMASINDAN İSE TUTUKLUĞU DEVAM EDECEK

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan tutuklanan Osman Kavala'nın tutukluluk süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verildi. Kavala, "Askeri ve siyasal casusluk" suçundan da tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamayacak.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılandığı davada beraatine ve tahliyesine karar verilen ancak 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen başka bir soruşturma kapsamında 19 Şubat'ta tutuklanan Osman Kavala hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği Kavala hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliye edilmesine karar verdi. Ancak aynı soruşturmada "Askeri ve siyasal casusluk" suçundan da 9 Mart'ta tutuklanmış olduğu için Kavala cezaevinden çıkamayacak.

Görüntü Dökümü:

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Osman Kavala, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:01 Kaynak: DHA

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