Osman Kavala'ya gözaltı kararı - Son Dakika

Osman Kavala'ya gözaltı kararı
7 saat önce
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında Osman Kavala hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:35 Kaynak: İHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında Osman Kavala hakkında gözaltı kararı verildi.
(İHA)
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