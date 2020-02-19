Osman Kavala'ya tutuklama talebi - Son Dakika

GEZİ Davası'nda tahliyesi ve beraatına karar verilmesinin ardından gözaltına alınan Osman Kavala , emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Kavala, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Gezi Davası'nda tahliyesine ve beraatına karar verilen Osman Kavala hakkında İstanbul Başsavcılığı'nca "Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınarak emniyette işlemleri yapılan Kavala, akşam saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İfadesinin ardından Osman Kavala savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

- İstanbul