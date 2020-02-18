Osman Kavala'ya yeniden gözaltı kararı - Son Dakika

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında Osman Kavala hakkında gözaltı kararı verildi.



Gezi Parkı olaylarına ilişkin 1'i tutuklu 16 sanığın yargılandığı davada İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden hakkında 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs', 'Mala zarar verme', 'Nitelikli yağma', 'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi', 'Kasten yaralama', 'Ağırlaştırılmış yaralama' ve 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlarından dava açıldığını belirterek, atılı suçları işlediklerine ilişkin somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle sanıkların beraatlerine hükmetmişti. Tutuklu sanık Osman Kavala'nın tahliyesine karar veren mahkeme, firari sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ile İnanç Ekmekçi'nin dosyalarının ayrılmasını ve haklarındaki yakalama kararlarının kaldırılarak ifade alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar vermişti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Savcılıkça yapılan açıklamada, "Kamuoyunda 'Gezi Olayları' olarak bilinen ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni hedef alan kalkışma girişiminin soruşturulması kapsamında; eylemleri planlayan, yöneten ve yönlendiren bir kısım şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 19 Şubat 2019 tarihli iddianamesi ile kamu davası açılmıştır. İstanbul 30. Ağır Mahkemesi'nin bugün verdiği kararda hakkında kamu davası açılan sanıkların beraatine ve tutuklu sanık Osman Kavala'nın tahliyesine karar verilmiştir. Anılan kararın bozulması talebi ile ilgili mahkemeye süre tutum dilekçesi verilmiş olup kararın gerekçesinin yazılmasına müteakip Cumhuriyet Başsavcılığımızca istinaf kanun yoluna başvurulacaktır. Yargılama sonucunda tahliyesine karar verilen sanık Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında 'Anayasayı ihlal' TCK'nın 309.maddesi uyarınca 'Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs' suçundan ayrıca gözaltı kararı verilmiştir" denildi.



Öte yandan tahliyesine karar verilen Osman Kavala'nın cezaevinden çıkmasını bekleyen eşi Ayşe Buğra Kavala, yeniden gözaltı kararı verilmesinin ardından aracına binerek, Silivri'den ayrıldı. - İSTANBUL