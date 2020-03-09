Osman Kavala'ya yeniden tutuklama talebi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Osman Kavala'ya yeniden tutuklama talebi - Son Dakika

Osman Kavala'ya yeniden tutuklama talebi

6 saat önce

Osman Kavala, savcılıkça yürütülen FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 'casusluk' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Osman Kavala'ya yeniden tutuklama talebi, System.String[]

Osman Kavala, savcılıkça yürütülen FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 'casusluk' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.


FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın yeniden tutuklanması talep edildi. Henri Barkey ile yoğun ilişkileri olduğu tespit edilen Kavala, 'siyasal veya askeri casusluk' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yoluyla hakimliğe bağlanan Kavala, ifade veriyor. - İSTANBUL

Osman Kavala, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:28 Kaynak: İHA
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