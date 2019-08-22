Osman Kavuncu Bulvarı yenileniyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluğu nedeniyle yıpranan yolları yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Osman Kavuncu Bulvarı'nda gerçekleştirilen asfaltlama çalışmaları trafiği etkilememesi için gece yapılıyor.



Büyükşehir Belediyesi, şehrin en önemli bulvarlarından olan Osman Kavuncu Bulvarı'nda yoğun bir asfaltlama çalışması başlattı. Çalışmalar, trafiğin aksamaması için 8 etapta ve gece yapılıyor. Akşam saat 21.00'de başlayan asfaltlama çalışmaları sabah saat 07.00'ye kadar devam ediyor ve asfaltlanan yollar trafiğe açılıyor. Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki asfaltlama çalışmaları DSİ Kavşağı'ndan başladı. Organize Sanayi Kavşağı'na kadar gidiş istikametinde asfaltlanacak olan 7,5 kilometrelik yolun ardından geliş istikametinde asfaltlama çalışması yapılacak. Büyükşehir Belediyesi'nin Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki asfalt çalışmalarında yaklaşık 15 bin tok asfalt kullanılacak. - KAYSERİ