Osman Kavuncu Bulvarında asfalt yenileme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Osman Kavuncu Bulvarında asfalt yenileme çalışmaları sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde trafik yoğunluğunun azaldığı saatlerden gece geç saatlere kadar devam eden asfalt yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde trafik yoğunluğunun azaldığı saatlerden gece geç saatlere kadar devam eden asfalt yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

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Şehir merkezindeki birçok noktada asfalt yenileme çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde Organize Sanayi Bölgesi girişinden başlayarak Devlet Su İşleri önündeki kavşağa kadar olan 7 kilometrelik alanda asfalt yenileme çalışması yaptı. Akşam saatlerinden başlayarak gece geç saatlere kadar devam eden çalışmayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da takip etti. Gerçekleştirdiği incelemelerin ardından bir açıklama yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, Osman Kavuncu'dan başlayarak Kayseri'ye hizmet eden bütün belediye başkanlarına tek tek teşekkür etti ve ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde vatanı için canını feda etmekten kaçınmayan şehitleri rahmetle anarak birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı asfaltlama çalışmaları ile ilgili konuşan Başkan Büyükkılıç, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Kayserimizin standartlarına yakışır ana arterlerimizin stone mastik asfalt kaplanmasını yapmak suretiyle hem asfaltlarımızın ömrünü uzatmayı hem de bu şehre yakışır bir anlayış içerisinde yollarımızın standartlarını yükseltmeyi amaçlıyoruz. Şu anda Organize Sanayi Bölgemizden başlayıp şehrimizin merkezine kadar olan Osman Kavuncu Bulvarı'nda yaklaşık 7 kilometrelik bir alanda asfalt çalışmasını hayata geçiriyoruz. Gururumuz olan yüklenici firmamıza teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten asfalt kalitesi ve hizmet standartları Kayseri için bir kazanım" dedi. Yerli ve milli olan bütün firmaların destekçisi olduklarını belirten Başkan Büyükkılıç, pandemi sürecinin de devam ettiğini maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusundaki uyarılarını da yineledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da Ayasofya'nın cami olması konusunda göstermiş olduğu irade için teşekkür eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Bu akşamın bereketi asfalt ile geldik ama neler söyledik, neler. Bunların hiçbirisi birbirinden ayrılmaz. Bunların hepsi bir bütündür. Bizim hepsini önemsememiz lazım, göz ardı etmememiz lazım. Mutlaka sorumluluk anlayışı içerisinde de vermemiz gereken mesajı vermemek zorundayız. Ben burada çalışmalarını yürüten Fen İşleri Daire Başkanlığımıza, ekibine ve yüklenici firmamıza tekrar teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Asfalt çalışması yapan ekiplere tatlı ikramında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm çalışanlara ayrı ayrı teşekkür etti. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osman Kavuncu Bulvarında asfalt yenileme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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