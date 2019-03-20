Son Dakika Haberleri: Osman Nuri Gülaçar'dan Seçim Çalışması

Osman Nuri Gülaçar'dan Seçim Çalışması

1 saat önce

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Osman Nuri Gülaçar'dan Seçim Çalışması, System.String[]
AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Dün gün boyu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a eşlik ederek; Kapıköy Gümrük Kapısı ile Mobilya Fuarı'nın açılışına katılan Osman Nuri Gülaçar, akşam saatlerinde ise Edremit ilçesindeki Erenkent sakinleri ile bir araya geldi. Erenkent sakinlerine teşekkür eden Gülaçar, "Erenkent bugün ayrı bir güzeldi. Erenkent sakinlerine bu coşkulu karşılaşmalarından dolayı gönül dolusu teşekkür ediyorum. Edremit kararını vermiş, büyükşehirde Necdet Takva ve Edremit'te İsmail Say diyor" ifadelerini kullandı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:50 Kaynak: İHA

Edremit, Van, Osman Nuri Gülaçar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'den Babel Hamlesi Lucescu'nun temsilcisi Süreyya Ertuğrul: Beşiktaş'a Gelebilir 22 Bin Sözleşmeli Uzman Erbaş Alınacak! İşte Şartlar Şırnak'ta Hain Tuzak! 1 Asker Şehit ve 1 Yaralımız Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 11:10:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osman Nuri Gülaçar'dan Seçim Çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]