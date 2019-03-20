Osman Nuri Gülaçar'dan Seçim Çalışması
1 saat önce
AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar
, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Dün gün boyu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
'a eşlik ederek; Kapıköy
Gümrük Kapısı ile Mobilya Fuarı
'nın açılışına katılan Osman Nuri Gülaçar, akşam saatlerinde ise Edremit ilçesindeki Erenkent sakinleri ile bir araya geldi. Erenkent sakinlerine teşekkür eden Gülaçar, "Erenkent bugün ayrı bir güzeldi. Erenkent sakinlerine bu coşkulu karşılaşmalarından dolayı gönül dolusu teşekkür ediyorum. Edremit kararını vermiş, büyükşehirde Necdet Takva
ve Edremit'te İsmail Say
diyor" ifadelerini kullandı. - VAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:50 Kaynak: İHA
Fenerbahçe'den Babel Hamlesi
Lucescu'nun temsilcisi Süreyya Ertuğrul: Beşiktaş'a Gelebilir
22 Bin Sözleşmeli Uzman Erbaş Alınacak! İşte Şartlar
Şırnak'ta Hain Tuzak! 1 Asker Şehit ve 1 Yaralımız Var