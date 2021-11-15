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Osman Öcalan, Erbil'de öldü - Son Dakika

Osman Öcalan, Erbil'de öldü

15.11.2021 13:11
Osman Öcalan, Erbil'de öldü

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, yakalandığı korona virüsü nedeni ile Erbil'de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, yakalandığı korona virüsü nedeni ile Erbil'de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) basınında yer alana haberde, 63 yaşındaki Osman Öcalan Erbil kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Korona virüsü tedavisi gören Öcalan'ın bu sabah yerel saatle 04: 30 öldüğü bildirildi. Terör örgütü PKK'dan 2004 yılında ayrılan Öcalan o tarihten bu yana Erbil kentinde yaşıyordu.

Öcalan'ın cenazesi Erbil'de toprağa verilmesi bekleniyor.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Osman Öcalan, Erbil'de öldü

Osman Öcalan, Erbil, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osman Öcalan, Erbil'de öldü - Son Dakika


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