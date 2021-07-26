Osman Öcalan geçirdiği beyin felci sonucu bitkisel hayata girdi - Son Dakika

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Terör örgütü PKK'nın İmralı'da tutuklu olan elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, felç geçirdi. Öcalan, yerel seçimler döneminde TRT'ye açıklama yapmasıyla gündem olmuştu.

BİTKİSEL HAYATA GİRDİ

Osman Öcalan'ın sağlık durumunu oğlu Welat Osman açıkladı. Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı bilinen Osman Öcalan'ın beyin felcinin ardından bitkisel hayata girdiği öğrenildi. Oğul Öcalan, babasının hiçbir şeye tepki veremediğini de sözlerine ekledi.

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTEMİŞTİ

Irak Kürdistan Bölgesi'nde yaşayan ve verdiği son röportajda Türkiye'ye dönmek istediğini söyleyen Osman Öcalan, "Oraya döndüğüm vakit siyasi çalışmalarıma başlayacağım, o zamana kadar da aktif siyasetin içinde yer almayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ANLATAN BİR KİTAP YAZIYORDU

Terör örgütü PKK ile ilgili bir kitap da yazdığını söyleyen Osman Öcalan, "Kendi penceremden gördüğüm PKK'nın gerçeklerini yazıyorum. İki bölümünü tamamladım ve bu kış bitirmeyi düşünüyorum. Kitabın ismi 'Kürt Trajedisinde Bir Sayfa" ifadelerini kullanmıştı.