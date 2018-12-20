Son Dakika Haberleri: Osman Özköylü: "4 Futbolcu Alabiliriz"

Osman Özköylü: "4 Futbolcu Alabiliriz"

12 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, takımın başında görev aldığı 5 maçtaki performanslarının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Osman Özköylü:
Teknik direktör Özköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımda  psikolojik ve mental anlamda değişiklikler yaptıklarını belirterek, "5 maçta, 4  galibiyetlik doğru gelişimi, bu kadar kısa sürede biz de beklemiyorduk." dedi.
Antrenman anlamında ve sahadaki duruş açısından da takım üzerinde  değişikliklere gittiklerini anlatan Özköylü, "Sadece oyuncularla olan doğru  iletişim, onların olaya bakış açısını değiştirmek, kendilerine olan güveni geri  getirmek önemli. Şaşadıkları problemden onları biraz olsun kurtarıp, birtakım  değişiklikler yapmamız gerekiyordu." diye konuştu.
Teknik direktör Özköylü, şöyle devam etti:
"Belki de oyuncuların olaya bakış açısının değişmesi, işlerine dört  elle sarılmaları, bizim enerjimizin onlara doğru şekilde geçmiş olması,  istediğimiz sonuçları getirdi. Olmaya da bilirdi. Bazı maçlarda direkten  döndüğümüz anlar oldu. Gayretimizin karşılığını Allah bize bir şekilde nasip  etti. Bunu devam ettirmek daha önemli. Son maçı da kazanarak ligin ilk yarısını  bitirmek istiyoruz. Alınan sonuçlar, ileriye hedef koyarak bakabilmemizi sağladı.  Bu açıdan mutluyuz."
Transfer önceliği forvet hattında
Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, ara transferde 4 oyuncuya  ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Forvet ve hücum oyuncuları anlamında maksimum 4  futbolcu alabiliriz." ifadelerini kullandı.
Transfer konusunda yönetime bir rapor sunduğunu aktaran Özköylü,  "Yönetimin de izlediği, izlettirdiği oyuncular var. Yönetim ve genel  menajerimizle diyalog halindeyiz. Bizi hedefe götürecek, aynı zamanda da kulübün  menfaatlerine uygun oyuncular transfer etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.
"Süper Lig'den oyuncu alma yönünde bir hedefimiz yok." diyen tecrübeli  teknik direktör, şunları kaydetti:
"Böyle bir beklentimiz de yok. Özellikle ön bölgede ihtiyaçlarımız  var. Oraya oyuncu transferi düşünüyoruz. Gidecek isimler de tabii ki olacak. 29  kişilik bir kadromuz var. 25 kişiyle çalışmak istediğimi yönetime sundum. Fazla  kadro, sağlıklı antrenman yapmamızı engelliyor. Kemik kadronun olması bizim için  önemli."
Şu anda hedefledikleri noktaya geldiklerini anlatan Özköylü, "Göreve  geldiğimizde, 'İlk yarıyı play-off hattının yakınlarında, az bir puan farkıyla  kapatabilirsek önemli olur.' diye düşünmüştük. Şu anda geldiğimiz noktada 6.  sıradaki takımla aynı puandayız. İlk yarıyı play-off hattının içinde veya mevcut  konumda bitirebilirsek çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.
"Bolu Stadı bizim stadımız değil"
Teknik direktör Özköylü, iç saha maçlarını dışarıda oynamak zorunda  kaldıklarını hatırlatarak, "Kendi sahanda oynamak her zaman farklıdır."  değerlendirmesini yaptı.
"Bolu Stadı bizim stadımız değil." diyen Özköylü, "Kendi şehrindesin,  kampını kendi tesisinde yapıyorsun, alıştığın ortam, alıştığın stat, bunlar çok  önemlidir. Bu anlamda dezavantajlıyız. Mecburiyetten maç oynuyoruz. Boluspor  Kulübüne ve başkanına teşekkür ediyorum. Üç maçtır bizi orada ağırladılar ve bize  yardımcı oldular. Ev sahibi gibi bir hissiyat yaşattılar." diyerek sözlerini  tamamladı.
Kaynak: Skorer

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:27 

Osman Özköylü, Spor
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